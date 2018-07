Travl nat i Nordjylland: Spritbilist sov på E45 - og en mand smed tøjet

NORDJYLLAND: Natten til søndag har der været så mange fulde folk og spritbilister i Nordjylland, som har haft kontakt til Nordjyllands Politi, at det er næsten svært at gennemskue, hvor man skal begynde og ende.

Men lad os forsøge med den kronologiske udgave.

Smed tøjet og spillede lam

Nattens spritudskejelser begyndte klokken 00.11 på Tinghusvej i Farsø, hvor en 40-årig mand fra lokalområdet blev standset og sigtet for spirituskørsel. Der blev udtaget blodprøve, og han blev efterfølgende løsladt.

En halv time senere - klokken 00.41 - var den gal på Boulevarden i Aalborg, hvor en fuld 22-årig mand knuste en flaske på jorden. Derpå smed han tøjet på åben gade.

- Da patruljen ville anholde ham, lagde han sig ned og lod som om, han var lam, fortæller vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Den 22-årige røg efterfølgende i detentionen, og blev tillige sigtet for at være i besiddelse af narkotika. Om det blev fundet før eller efter han smed tøjet, melder historien imidlertid intet om.

Sov ind over over rattet

Nu kommer vi frem til klokken 01.47, hvor Nordjyllands Politi modtog anmeldelse om, at en bil holdt med katastrofeblinket tændt midt på motorvej E45 ved afkørsel 15 Dronninglund.

En patrulje og en ambulance kørte til stedet, hvor der rigtignok holdt en bil i den ene vognbane.

- I bilen sad en 33-årig mand fra Aalborg og sov, mens han lå ind over rattet, siger vagtchefen.

Det ene baghjul på bilen var punkteret.

Nordjyllands Politi udtog blodprøve på manden, som var spirituspåvirket.

Ville ikke blæse i alkometeret

Natten til søndag fortsatte, og det gjorde de spirituspåvirkede bilister også.

Klokken 02.00 var den gal på Engblommevej i Farsø.

- Vi modtog anmeldelse om spritkørsel, og standsede en 67-årig kvinde fra Himmerland. Hun var godt kendt af politiet, og havde i forvejen fået frakendt førerretten, oplyser Poul Badsberg.

Det var muligvis derfor, kvinden ikke ville medvirke til at blæse i alkometeret. Det endte dog med, at hun blev sigtet for spirituskørsel.

17-årig i uregistreret ATV

Nu når vi frem til klokken 02.12. Denne gang skal vi til Elmevej i Brovst.

- Ved rutebilstationen standsede vi en uregistreret ATV, som blev ført af en 17-årig mand (dreng, red.), fortæller vagtchefen.

Den 17-årige var spirituspåvirket, og fik udtaget blodprøve.

Satte sig til modværge

Klokken 02.25 var det Frederikshavns tur til at lægge kommune til en spirituspåvirket bilist.

- I krydset strandbyvej og Skagensvej standsede en patrulje en 25-årig mand, som var godt fuld. Han modsatte sig anholdelse og stak af, hvorpå han blev eftersat til fods, beretter Poul Badsberg.

Da politifolkene fik fat i manden, satte han sig voldsomt til modværge.

Det lykkedes dog at få ham anholdt.

- Han skal afhøres og sigtes for spirituskørsel og for at modsætte sig anholdelse, siger vagtchefen.

Den 25-årige mand er polsk statsborger, men har arbejde og adresse i Nordjylland.

Kørte på uregistreret crosser

Endelig skal Brøndumvej i Fjerritslev rundes.

Her blev en mand kl. 06.54 anholdt, da han kørte på en uregistreret crosser.

- Han var meget fuld, konstaterer vagtchefen.

Også her blev der udtaget blodprøve.