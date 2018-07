Travle brandmænd rykker ud til 31 naturbrande hver dag

De første 15 dage i juli har der i gennemsnit været 31 naturbrande hver dag.

Det giver travlhed hos de kommunale beredskaber og hos de værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen, som assisterer ved større naturbrande.

- Der er mange opgaver, og vores folk løber stærkere, end de plejer, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber.

Med 469 anmeldte naturbrande til og med søndag har juli indtil videre overgået det samlede antal naturbrande i juni. Her lød tallet på 449.

I maj gik 500 hektar statslige hedearealer op i flammer ved Randbøl Hede i Sydjylland. Yderligere 200 hektar privat skov og hedearealer blev brændt af.

De mange brande i naturen presser de kommunale beredskaber med mange frivillige og deltidsansatte brandmænd til det yderste.

- Vi kører til det hele og skal nok få det løst, siger Bjarne Nigaard.

- Men det er klart, at hvis det her viser sig at blive normalsituationen fremover, så kan det godt være, vi skal overveje, om vi har de nødvendige kapaciteter, siger sekretariatschefen.

Beredskaberne råder eksempelvis ikke over udstyr, så man kan slukke naturbrande fra luften.

- Hvis den her udvikling bider sig fast, så må vi evaluere, om vi har tidssvarende materiel, og det må vi gøre sammen med vores samarbejdspartnere, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, siger han.

Der kan være flere årsager til naturbrandene. De kan være opstået eksempelvis på grund af et cigaretskod kastet ud af et bilvindue.

Det kan også være et glasskår, der har fungeret som brændglas og sat naturen i brand.

Bjarne Nigaard vurderer, at afbrændingsforbuddet, der er indført i alle kommuner landet over, har haft en effekt.

- Jeg har indtryk af, at forbuddet har sendt et kraftigt signal til folk om at passe meget på.

- Det er svært at sige, hvordan situationen ville have været uden forbuddet, men jeg gætter på, at mange ukrudtsbrændere er blevet i garagen, siger han.

I Beredskabsstyrelsen ser operativ chef Lars Høg Schou også et behov for en evaluering af sommerens mange naturbrande.

- Når vi har haft en sommer med så mange naturbrande, som vi ikke har set før, så kunne det være relevant at se på, om man kan gøre noget bedre fremover, siger han.

Som eksempel nævner han indkøb af vandtanke, der kan hænges på helikoptere og bruges til slukning af naturbrande fra luften.

Information om afbrændingsforbud til udenlandske turister kunne også være et indsatsområde, foreslår han.

/ritzau/