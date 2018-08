Tre år for masseslåskamp: Stak mand i hovedet

FJERRITSLEV: Fredag blev fire mænd i alderen 30 til 46 år dømt for vold ved et værtshusslagsmål på Café Asbjørn i Fjerritslev.

Det oplyser Bjørn Fogh, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

Slagsmålet fandt sted natten til den 21. januar og udviklede sig hurtigt til et masseslagsmål mellem 12 mennesker uden foran værtshuset.

Kvælertag og knivstik

Slagsmålet startede angiveligt mellem to mænd, hvoraf den ene er en af de dømte, en 30-årig mand.

Han blev ved Retten i Hjørring idømt tre års fængsel for at have taget kvælertag på en dørmand og for at have brugt en kniv under slåskampen til at stikke en anden mand i halsen, så pulsåren blev skåret over og stikke en tredje mand i ansigtet seks gange.

Den 30-årige nægtede at have haft sin kniv fremme under slagsmålet.

Dørmanden, som var den eneste involveret i slagsmålet, der ikke var påvirket af alkohol, kunne dog fortælle om kniven i detaljer. Og der er ikke tale om en almindelig kniv, men en håndledskniv, som var formet som et armbånd.

Tre andre også dømt

En anden af de dømte, en 31-årig blev idømt 60 dages fængsel for et knytnæveslag, der førte til et brud på en mands øjenhulevæg.

Han forklarede, at han havde forsøgt at skille folk ad og benægtede at have slået nogen under tumulten.

De sidste to, en 46-årig mand og en 35-årig mand fik henholdsvis 60 dages fængsel og 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Årsag til slagsmål er ukendt

Hvorfor slagsmålet startede vides ikke. De fire dømte forklarede alle i retten, at de var blevet overfaldet af en flok hooligans, men det fandt Retten i Hjørring ikke beviser for.

Flere vidner forklarede i retten, at det var de fire dømte, der opførte sig aggressivt og opildnede til slåskamp.

De modtog alle fire dommen.