Tre års mareridt: Nordjyske brødre voldtog papsøster

HJØRRING: En dengang blot femårig pige gennemlevede i de næste knap tre år af sit liv et mareridt. I de tre år blev hun gentagne gange voldtaget af sine to papbrødre.

Udover voldtægterne blev den lille pige tvunget til såkaldt andet seksuelt forhold end samleje med de to brødre, der da dommen over dem faldt torsdag ved Retten i Hjørring nu er henholdsvis 29 og 28 år gamle.

Ifølge anklageskriftet begyndte overgrebene i januar 2007, da pigen var knap seks år gammel og sluttede først i september 2009. Voldtægterne og det, der i anklageskriftet kaldes "andet seksuelt forhold end samleje", foregik på et børneværelse på 1. salen i et hus i Frederikshavn.

De to brødre udnyttede ifølge anklageskriftet deres fysiske og psykiske overlegenhed i forhold til den lille pige til for den ældste brors vedkommende fuldbyrdet samleje og andre seksuelle overgreb, men det for den yngste brors vedkommende handlede om andre seksuelle overgreb end fuldbyrdet samleje.

Begge brødrene, der nægtede alle anklagerne, blev dømt skyldige efter anklageskriftet, men kun den ene bror - den 29-årige - fik sin dom på to et halvt års fængsel, oplyser Torben Kaufmann, anklager ved Nordjyllands Politi.

Den anden bror skal mentalundersøges, før der kan afsiges en endelig dom.

Den nu 29-årige mand ankede på stedet dommen til landsretten, oplyser Torben Kaufmann.