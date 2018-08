Tre ændringer hos Vendsyssel

FODBOLD: Vendsyssel FF var uheldige med at komme tomhændede fra banen i mandagens hjemmekamp mod AaB, men allerede fredag aften har de chancen for at komme tilbage på rette sport.

På Nord Energi Arena tager de imod Vejle Boldklub i et sandt oprykkerbrag mellem de to bedste mandskaber fra 1. division i sidste sæson.

Træner Jens Bertel Askou har foretaget tre ændringer i opstillingen i forhold til det mandskab, der spillede imod Vejle - en af dem er han tvunget til, da venstrebacken Daniel Christensen sidder ude med karantæne efter rødt kort i mandagens kamp. Jeppe Svenningsen glider ind på den plads.

Mads Boe Mikkelsen tager over på venstrekanten for brasilianske Washington Brandao, og endelig ændres der i angrebet, hvor topscoreren Sebastian Czajkowski er tilbage og erstatter Emmanuel Ogude.

Vendsyssel FF stiller således op (4-5-1): Nicolai Flø - Alexander Juel Andersen, Andreas Kaltoft, Sander Fischer, Benjamin Lund - Lucas Jensen, Moses Opondo, Mikkel Frankoch, Morten Knudsen, Mads Boe Mikkelsen - Sebastian Czajkowski

