HELE LANDET: Der er i dag under 1000 bankfilialer i Danmark.

Det er en tilbagegang på 74 procent siden begyndelsen af 1980’erne, hvor der var 3656 filialer, viser en optælling foretaget af Jyllands-Posten.

Det betyder, at selv de landsdækkende bankers kunder nu kan have langt til at få fingre i deres egne penge, fordi mange af de tilbageværende filialer er pengeløse.

Eksempelvis har en Nordea-kunde i Tønder næsten 80 kilometer til nærmeste filial med kassebetjening. Med offentlig transport koster det 142 kroner og tager næsten halvanden time.

Problem for ældre

Nordea forsvarer det med, at man kan hæve penge, når man handler, eller gøre det i hæveautomater.

Men en del ældre danskere ser fraværet af filialer som et problem.

- En kvart million danskere over 65 år bruger ikke internettet og har derfor typisk ikke adgang til en netbank.

- For dem bliver det besværligt at få hverdagen til at fungere, efterhånden som banken rykker længere og længere væk, siger Jens Højgaard, souschef i Ældresagen, til Jyllands-Posten.

Svært at komme af med kontanter

Også for de mindre erhvervsdrivende er den massive filialdød et problem, lyder det fra Sammenslutningen af Danske Småøer.

Det bakkes op af Dansk Erhverv.

- Vi hører fra tid til anden om, at der lokalt er problemer med at håndtere kontanter - navnligt at kunne komme af med dem, hvis der ikke er en døgnboks, siger markedsdirektør for Handel & Transport, Henrik Hyltoft, til Ritzau.

Erhvervsorganisationen foreslår derfor, at det i stigende omfang skal være lovligt ikke at tage imod kontanter. Det skal de nemlig i dag, hvis der er bemandede kasser.

Digitalisering rammer alle

Bankerne siger til Jyllands-Posten, at de følger udviklingen.

- Digitaliseringen er en trend, som rammer alle brancher - også finanssektoren. Her følger bankerne med og udvikler digitale løsninger, så kunderne kan ordne deres bankforretninger hjemmefra uden for den sædvanlige åbningstid.

- Det er mange rigtig glade for, siger Søren Joensen, juridisk chef i Finansdanmark, som er finanssektorens nye brancheorganisation.

/ritzau/