Tre badebilletter og 10 mål: Dramatisk sejr til Frederikshavn

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks holder trit med Aalborg Pirates, efter holdet kom tilbage fra 2-4 nede imod Herlev i en kamp, der bød på hele tre tidlige badebilletter og 10 scoringer. 6-4 endte det til hjemmeholdet.

Frederikshavn formåede dog at komme bedst ud af de mange ture i straffeboksen og scorede tre gange i sidste periode uden at få mål imod, og holdet har ligesom lokalrivalerne fra Aalborg 28 point - et færre end topholdet Rungsted efter 13 kampe i Metal Ligaen.

Allerede i første periode var der et stort slagsmål, der betød, at Frederikshavns Evan Jasper og Herlevs Magnus Koch måtte tidligt i bad. Og stillingen var 1-1 efter de første 20 minutter.

I anden periode bragte Herlev sig foran med 4-2. Dale Mitchell reducerede kort før periodens udløb, inden han prompte fik sin anden straf for roughing i kampen.

I tredje periode fik Frederikshavn dog vist klassen. Hjemmeholdet scorede tre gange - Ian Burke sikrede sejren med målet til 5-4, mens Dale Mitchell lukkede kampen med endnu en scoring.