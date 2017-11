Tre borgmestre har partihoppet siden seneste valg

DANMARK: Det er sjældent, at det sker. Men borgmestre skifter af og til parti i en valgperiode.

Siden det seneste kommunalvalg i 2013 er det sket tre gange.

I Thisted og på Stevns har Venstre mistet borgmesterposterne, mens partiet til gengæld er blevet en borgmesterpost rigere på Læsø.

Det seneste partihop fra en borgmester skete i Stevns Kommune.

Her forlod Mogens Haugaard Nielsen tidligere i år Venstre for at blive løsgænger.

I Thisted Kommune skiftede borgmester Lene Kjelgaard Jensen fra Venstre til Det Konservative Folkeparti.

- Jeg ville gerne fortsætte i kommunalpolitik, og jeg vurderede, at jeg ikke længere havde mulighed for det i Venstre, siger Lene Kjelgaard Jensen.

Partiskiftet skete tidligere i år, efter at hun i 2016 tabte kampen som Venstres borgmesterkandidat til Niels Jørgen Pedersen.

Lene Kjelgaard Jensen siger dog, at hendes partiskifte ikke gør nogen særlig forskel.

- Jeg er stadig borgerlig politiker. Der er ikke særlig stor forskel på Venstre og De Konservative, og jeg vil også i fremtiden samarbejde med dem, siger borgmesteren i Thisted.

Tobias Birch Johansen fra Læsø har også skiftet parti. Foto: Kirsten Østergaard

På Læsø skiftede borgmesteren, Tobias Birch Johansen, i 2014 fra den lokale borgerliste Læsø Listen til partiet Venstre, fordi han mener, at det ville gøre det lettere at gennemføre sin politik.

- Når vi snakker landspolitik, og når vi skal have hjælp inde fra Christiansborg, så er det meget lettere at være del af et parti, der er repræsenteret derinde, siger Tobias Birch Johansen, borgmester i Læsø Kommune.

Borgmesteren ser ikke sit partihop som at svigte de vælgere, der stemte på ham som repræsentant for Læsø Partiet.

- Nej egentlig ikke, for det, det handler om for os på Læsø, er, at få mest muligt ud af vores politik, og det er min vurdering, at jeg bedst gør det som medlem af Venstre, siger Tobias Birch Johansen.

I Lejre Kommune har borgmesterposten også skiftet parti siden valget i 2013. Her var der dog ikke tale om et decideret partihop.

Her blev Socialdemokratiet med Carsten Rasmussen en borgmesterpost rigere, efter at Mette Touborg droppede SF’s eneste borgmestersæde i landet til fordel for et direktørjob i Københavns Kommune.

/ritzau/