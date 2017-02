EGENSE: Den voldsomme brand, der har raseret Egense Strandcamping, har betydet, at tre bygninger på campingpladsen er brændt fuldstændig ned. Blandt andet står bestyrerens bolig ikke til at redde.

Ilden bredte sig hurtigt og fik fat, fordi der var tale om et gammelt træbyggeri.

- Samtidig betød den kraftige blæst, at slukningsarbejdet blev besværliggjort yderligere, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Aalborg, Søren Korsgaard.

Slukningsarbejdet krævede hjælp fra brandstationerne i Mou og Hals, og der skulle otte biler og 19 mand til at få ilden under kontrol, og de formåede at redde to af bygningerne, der var gået ild i.

- Selve campingcenteret med receptionen, kantine og supermarked fik vi under kontrol, inden det blev for alvorligt, siger Søren Korsgaard.

Brandfarlige flasker

Campingpladsen havde flere gasflasker stående, fordi de sælger dem til gæster med campingvogne, og det var derfor vigtigt for brandfolkene at få dem bragt af vejen.

- De udgør en stor risiko, og vi fik hurtigt bugseret 40 gasflasker og et svejseapparat ud af bygningerne, for at der ikke skulle opstå eksplosioner, siger Søren Korsgaard.

Røgudviklingen fra branden var på et tidspunkt så kraftig, at Kystvej i Egense blev lukket af, ligesom færgen til Hals blev aflyst, men der er nu åbnet op for trafikken igen.

Ifølge vagtchef Per Jørgensen ved Nordjyllands Politi opstod branden i et komfur, der ikke var blevet slukket.

Slukningsarbejdet er fortsat i gang ved campingpladsen, og indsatslederen regner med, at arbejdet vil vare et par timer endnu.

Ingen er kommet til skade under den voldsomme brand, men enkelte blev undersøgt for røgforgiftning på stedet.