Tre drabsmistænkte anholdt

AALBORG: De tre personer, der lørdag blev efterlyst i forbindelse med et drab begået i Randers, er anholdt i Tyskland.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om tre aalborgensere, der alle er blevet anholdt i nærheden af Neumünster kl. 16.45 af tysk politi.

Kendt af politiet i forvejen

Østjyllands Politi fik den 23. december assistance fra Nordjyllands Politi til at trænge ind og ransage flere adresser i Aalborg, hvor de tre personer tidligere har opholdt sig. Vurderingen var imidlertid, at de tre personer måske ville flygte til udlandet. Det viste sig at være korrekt.

De tre personer, der nu er anholdt, er alle kendt af politiet i forvejen.

Vil blive begæret udleveret

Det er Østjyllands Politis vurdering, at der er tale om et internt opgør i det kriminelle miljø, men at det ikke har sammenhæng med en bandekonflikt.

Østjyllands Politi oplyser, at anholdelsen og efterforskningen er sket i tæt samarbejde med Særlig Efterforskning Vest, tysk og hollandsk politi.

Alle tre vil blive begæret udleveret til Danmark.