HJØRRING: Tre mænd blev sent tirsdag aften varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drabsforsøg på en 20-årig mand i Skagen mandag aften.

De tre mænd er 27, 28 og 41 år, alle fra Skagen.

Retten i Hjørring gav politiet lov til at opretholde anholdelsen af en fjerde mand - en 19-årig skagbo - i tre døgn. Dermed mente retten altså ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at varetægtsfængsle ham ud fra det materiale, politiet fremlagde ved grundlovsforhøret tirsdag.

Alle fire mænd nægter sig skyldige, og alle fængslingskendelserne blev kæret til landsretten. Det oplyser anklager Thomas Klingenberg til Nordjyske Medier sent tirsdag aften.

Af hensyn til politiets efterforskning blev dørene lukket ved grundlovsforhøret.

Forinden kom det dog frem, at politiet mener, knivstikkeriet kan være del af et narkoopgør.

Offeret for knivstikkeriet er i yderst kritisk tilstand. Han er lagt i kunstigt koma på sygehus, og han har meget alvorlige skader.

Han har flere kraniebrud og brækkede knogler i ansigtet, og han er blevet stukket med kniv adskillige gange i ryggen.

Han var bevidstløs, da politiet fandt ham i en bolig på Skagavej i Skagen mandag aften.

Den kniv, politiet med sikkerhed mener blev brugt mod ham, er nu i politiets besiddelse. Men politiet mener også, at der er blevet brugt et andet våben eller en spids genstand mod offeret.