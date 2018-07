Tre forsøgte at stjæle en bådmotor

NIBE: Klokken 01.32 rykkede en patrulje fra Nordjyllands Politi til Sønder Havnevej i Nibe.

Herfra var der kommet et tip om, at nogle personer var i gang med at rykke en bådmotor af en jolle, der lå i havnen.

- Tre personer blev anholdt, og de blev sigtet på stedet for forsøg på tyveri, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

De tre personer, to mænd på henholdsvis 26 og 22 år år samt en kvinde på 20 år blev løsladt igen.

Alle tre kommer fra Vendsyssel, og den ene af de to mænd er en gammel kending af politiet.