Tre gode grunde til at stemme til kommunal- og regionsvalget

Den 16. november er der valgdag, når vi skal stemme til kommunal- og regionsvalg. Demokratiets festdag. Men er folketingsvalget ikke bare mere spændende? Der er skruet på alle kampagneknapperne, det er højtprofilerede kandidater, der vil udstikke en retning for Danmark og det er jo på Borgen, det foregår.

Mens vi i Danmark har tradition for høj stemmeprocent til folketingsvalg – 84,6 procent ved seneste valg - så ser billedet anderledes ud, når vi kigger på kommunerne og regionerne.

Ved seneste kommunalvalg i 2017 var stemmeprocenten under 80 procent i alle nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø – her stemte 82,33 procent af de stemmeberettigede. I Aalborg var tallet helt nede på 67,66 procent. 71,06 procent stemte til regionsvalget.

Og hvorfor betyder det noget, spørger du måske. Vi mener, at der er i hvert fald tre gode grunde til, at så mange af os som muligt skal gå til urnerne den 16. november.

1. Mange af de beslutninger, der påvirker vores dagligdag og nærområde allermest, bliver truffet i byrådene, kommunalbestyrelserne og regionsrådene. En kort og ufuldstændig opremsning af kommunernes og regionernes ansvarsområder:

Kommunerne har blandt andet ansvaret for finansieringen på socialområdet, børnepasning og folkeskolen, ældrepleje, integrationsindsatsen, natur og miljø, erhvervsservice og turistfremme, det lokale vejnet, biblioteker og lokale sportsfaciliteter. Regionerne har blandt andet ansvaret for sygehusvæsenet herunder også psykiatrien, jordforurening, drift af forskellige institutioner for udsatte grupper og regional udvikling i forhold til natur og miljø, beskæftigelse, uddannelse, kultur og udvikling af landdistrikter.

Der er altså rig mulighed for at have indflydelse på din egen hverdag og dit eget nærområde.

2. Er du træt af fløjkrige og blokpolitik? Så skal du begynde at interessere dig mere for kommunal- og regionalpolitik. Der er selvfølgelig også masser af intriger, kovendinger og politiske rævekager udenfor Slotsholmen. Men det er altså et kendetegn ved lokalpolitikken, at der bliver arbejdet sammen på kryds og tværs af ideologiske skel. I 2017 indgik man for eksempel en meget bred konstitueringsaftale i Hjørring Byråd. Den omfattede alle valgte partier - Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Enhedslisten.

- I stedet for at sidde i et hjørne og surmule har vi valgt at gå med og få mest mulig indflydelse, udtalte Venstres gruppeformand Henrik Jørgensen.

Det er da politik, der vil noget.

3. Du skal stemme til kommunal- og regionsvalget, fordi du kan. Vi lever i et unikt samfund historisk set, men også som verden ser ud i dag. Kun 20 procent af verdens befolkning lever i et frit land, viste den seneste undersøgelse fra Freedom House fra marts i år. Det er den laveste andel i 26 år. Der findes tusindvis af mennesker kloden rundt, der er misundelige på vores mulighed for at udøve indflydelse på samfundet.

Vores veletablerede demokratiske samfund eksisterer, fordi der er nogen før os, der har krævet det. Men det kan ikke stoppe der. Du og jeg spiller også en rolle. For demokratiet lever kun så længe, vi hver især står op hver dag og fortsat kræver det. Demokratiet lever i stemmehandlingen, men også i det levede liv i samfundet i perioden mellem valgene. Det skal vi være bevidste om.

Og vi kommer selvfølgelig til at dække kommunal- og regionsvalget tæt. Arbejdet er allerede i gang. Det bliver spændende og vigtigt. Vi glæder os. Din stemme tæller!