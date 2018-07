Tre kammermusik-koncerter på museet

LANGVAD: Allerede i aften, torsdag, byder årets kammermusikjamboree - Langvad Chamber Music Jamboree - på Kirsten Kjærs Museum i Langvad på den første koncert i John 's Hall. De to næste følger hhv. lørdag sen eftermiddag og søndag tidlig eftermiddag.

Det er den 28-årige engelske violinist Ocars Perks, som arrangerer jamboreen, i år for tredje gang, efter at han selv havde været deltaget for fire år siden, mens det endnu var den engelske violinist Thomas (Tom) Bowes, der stod for de årlige arrangementer. Da denne blev leder af festival hjemme i England, måtte han melde fra til jamboreerne:

- Jeg inviterer jo især musikere, jeg kender, så derfor kommer mange fra England, siger Oscar Perks.

Jamboreerne går tilbage til nu afdøde museumsstifter John Andersons musikalske engagement som violinist ved siden af lægegerningen:

- Det er selve atmosfæren her på museet, det i høj grad handler om. Den inspirerer professionelle musikere til at "genfinde" glæden ved at lege med musikken, siger Oscars Perks og fortsætter:

- Derfor er det heller ikke en workshop med lærere, vi har, snarere kan vi kalde det et seminar, hvor vi lærer af hinanden og nyder glæden ved at spille sammen - en kombination af lidt ferie og så samspillet. Koncertprogrammerne har jeg da også sat sammen efter deltagernes forskellige bud og ønsker.

Klaver, violin, bratsch og cello

Udover arrangøren er der endnu to violinister på årets hold, nemlig serbiske Gordan Trajkovic, som er koncertmester for Helsingborg Symfoniorkester, og engelske Oliver Cave. Dertil bratschist Elliot Perks, også fra England og bror til arrangøren, samt to cellister, nemlig bulgarsk-kinesiske Sebastian Kolin, som bor og arbejder i London, og Leo Melvin, også fra England. Syvende deltager er den japanske pianist Ayaka Shigeno, der bor og arbejder i Tyskland. I alder varierer deltagerne fra 24 år til 36 år.

På torsdagens program står i første afdeling Wolfgang Amadeus Mozarts (1756-91) klavertrio, K 564, for klaver, violin og cello, og César Francks (1822-90) violinsonate for violin og klaver. Efter pausen gælder det klaversoloen Zoltán Kodálys (1882-1967) "Meditation on a theme by Debussy" og derefter Claude Debussys (1862-1918) strygekvartet, opus 10.

Lørdagens koncert byder i første afdeling på Felix Mendelssohn Bartholdys (1809-47) klavertrio nr. 1 i d-mol, opus 490, for klaver, violin og cello, og Dmitrij Sjostakovitjs (1906-75) strygekvartet nr. 11, opus 122, samt efter pausen Franz Schuberts (1797-1828) cellokvintet i C-dur, D 956, for to violiner, bratsch og to celli.

Endelig byder søndagens koncertprogram i første afdeling på Haydns strygekvartet nr. 5 i f-mol, opus 5, og Martinus madrigals, H 323, for violin og bratsch, samt efter pausen Dvoráks klaverkvintet, opus 81.

- Jeg har prøvet at sætte interessante musikstykker sammen, også nogle, som ikke så ofte spilles sammen, mens andre bliver det. Og så som sagt efter deltagernes forslag og ønsker, siger Oscar Perks.

Ved koncerterne er der frivillige entré, oplyser museet.