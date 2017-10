Tre køkkener lukket hos Aalborg Streetfood

AALBORG: Det er godt og vel fire måneder siden, at Aalborg Streetfood - The Lighthouse - slog dørene op til deres store madmarked, men nu er der ved at ske flere ændringer.

Når man går igennem madmarkedet i Vestbyen opdager man, at tre køkkener ikke længere langer mad over disken.

Læs mere på aalborgnu.dk