Tre kontrakter på plads hos White Hawks

FREDERIKSHAVN: Elite Nord Frederikshavn A/S har forlænget to kontrakter, så både Gorm Topholt og Marcus Pedersen fortsætter med at spille i White Hawks-uniformen. Samtidig kommer der forstærkning i form af Mikkel Bertelsen, der kommer fra FIK’s ungdomsafdeling.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse mandag.

Gorm Topholt har været med i nogle år på det bedste mandskab i Frederikshavn, og i sidste sæson fik han masser af spilletid.

- Han greb chancen med mange gode kampe, og i Gorm ved vi, at vi har en fighter og en spiller, der giver sig fuldt ud gennem hele kampen, skriver Elite Nord Frederikshavn.

Gorm Topholts kontrakt er foreløbig forlænget med et år.

- Vi har også forlænget med Marcus Pedersen for den kommende sæson. Marcus fik en del spilletid i forrige sæson, og vi ser ham som en fremtidens mand på White Hawks mandskabet. En ung spiller der gerne vil lære, og en spiller vi tror kan tage endnu et step i den kommende sæson, skriver klubben.

Derudover er der skrevet en to-årig kontrakt med 17-årige Mikkel Bertelsen. Han er en af FIK’s største talenter, og er repræsenteret på U17-landsholdet.