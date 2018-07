Tre mænd anholdt for narko og tyveri af minilæsser

SINDAL: Tre mænd i alderen 30 til 35 år blev tirsdag anholdt i Sindal, og onsdag formiddag fremstilles to af dem i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor Nordjyllands Politi vil begære dem varetægtsfængslet.

Et tip om narko fik politiets efterforskere til at ransage en adresse i Sindal, og her blev der fundet en minilæsser til en værdi af knap 400.000 kroner. Natten til mandag var denne minilæsser blevet meldt stjålet fra Frederikshavnsvej i netop Sindal. Der blev også fundet en mindre mængde narko på den ransagede adresse.

En mand blev anholdt på adressen, mens to andre mænd blev anholdt efter en tværfaglig efterforskningsindsats fra politiets operative efterforskere i Hjørring, Brønderslev og Aalborg.

Mændene er henholdsvis 30, 32 og 35 år. De er alle fra lokalområdet og i forvejen kendt af politiet for berigelseskriminalitet.