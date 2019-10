Tre mænd dømt for flere ton hash mellem æbler og meloner

AALBORG:Der var ikke kun frugt og grønt om bord på en række spanske og hollandske lastbiler, der krydsede den danske grænse sidste år.

Blandt meloner og æbler fandt politiet en kæmpe mængde hash, og det har fredag udløst fængselsdomme på otte, syv og seks år til en dansker og to spanske mænd.

Det oplyser Østjyllands Politi.

I alt er mændene dømt for at have været med til at smugle 2730 kilo hash til Danmark. Der er tale om en 57-årig dansk mand og to spaniere på 54 og 44 år.

Det er Retten i Aalborg, der har afgjort sagen. De tre mænd har alle nægtet sig skyldige. To af dem - danskeren og den 54-årige spanier - valgte at anke dommen på stedet, mens den tredje mand har udbedt sig betænkningstid.

Sagen begyndte for alvor at rulle, da politiet 26. juli sidste år stoppede en lastbil med spanske nummerplader og en følgebil. Da lasten blev ransaget, fandt betjente 1200 kilo hash.

I de to køretøjer sad de to spanske mænd og en rumænsk kvinde. De blev alle anholdt. Siden blev også den danske mand anholdt og sigtet i sagen.

Danskeren er dømt for at være bagmand til indsmuglingen af i alt 2730 kilo hash. Han fik den længste straf på otte års fængsel.

Den 54-årige spanier blev idømt syv års fængsel, mens den 44-årige slap med seks år for sin rolle i sagen. Begge mænd blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

En rumænsk kvinde var også tiltalt i sagen, men blev frifundet. Retten fandt det ikke bevist, at hun vidste, at de mange kilo hash gemte sig i lasten.

Det er Særlig Efterforskning Vest (SEV), der har efterforsket sagen og holdt øje med særligt spanske lastbiler.

- Det er flere ton ulovlige stoffer, som de dømte på meget systematisk og organiseret vis har været med til at smugle ind i Danmark, siger anklager i SEV Morten Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Når man tænker på de store mængder narko, og at de dømte spillede væsentlige roller i indsmuglingen, så er jeg tilfreds med, at retten idømte dem lange ubetingede fængselsstraffe, siger han videre.

/ritzau/