Tre mænd fængslet for brutalt bandeoverfald i København

Tre mænd med banderelationer er i et grundlovsforhør i København tirsdag aften blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for drabsforsøg.

Politiet mener, at de deltog, da en 24-årig mand mandag aften blev overfaldet med slag, spark og knivstik på Tagensvej.

Ifølge Ekstra Bladet, som overværede grundlovsforhøret, indtil dørene blev lukket for offentligheden, er de tre mænd tydeligvis medlemmer af banden Loyal to Familia, LTF. Den ene af dem havde en stor LTF-tatovering på halsen.

Politiinspektør Torben Svarrer fortalte da også tidligere tirsdag, at overfaldet menes at have rod i en bandekonflikt.

- Det er svært at sige noget om motiv i sådanne sager. Men vi vurderer, at den har relation til den bandekonflikt, der har kørt i nogle måneder her i Københavns Nordvestkvarter og på Nørrebro.

- Det er der meget, der tyder på, sagde Svarrer.

Politiet fik anmeldelsen om overfaldet på Tagensvej ud for nummer 183 mandag aften klokken 17.59.

Her blev offeret mødt af en større gruppe, som kom kørende i to-tre biler og overfaldt ham. Han blev blandt andet slået med køller og stukket flere gange i ryggen med en kniv.

Allerede mandag aften betegnede lægerne dog hans tilstand som stabil.

Ifølge sigtelsen mod de tre mænd deltog seks-syv personer i overfaldet.

De tre mænd - to på 25 og en på 26 år - nægter sig alle skyldige.

