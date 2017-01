AALBORG: Der ligger ikke en forbrydelse bag et mistænkeligt dødsfald på et værtshus på Vesterbro. Det fastslår Nordjyllands Politi, efter et ligsyn af den afdøde.

Tre mænd blev onsdag anholdt og sigtet for drab, da politiet fandt dødsfaldet mistænkeligt. Den ene af mændene blev løsladt sent onsdag aften, og de to andre bliver løsladt torsdag, oplyser vicepolitiinspektør, Frank Olsen.

Politiet blev alarmeret omkring klokken 15, hvor man fandt en død mand på værtshuset på Vesterbro. Omstændighederne og forklaringerne fra de tre mænd, der befandt sig på værtshuset, var så mistænkelige, at politiet altså valgte at anholde mændene og sigte dem for drab.

Men ligsynet har altså udelukket, at der har været tale om en forbrydelse. En obduktion skal dog fastslå den præcise dødsårsag.