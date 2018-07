Tre mænd tilstod en række tyverier

AALBORG: Tre litauiske mænd blev tirsdag idømt 40 dages fængsel samt udvisning af landet i seks år for en række tyverier.

De tre mænd, to 18-årige og en 35-årig, har siddet varetægtsfængslet i fire uger, og skulle egentlig have deres fængsling forlænget. Men i stedet valgte mændene at tilstå alt, fortæller anklager Bjørn Fogh.

Mændene havde været i Danmark i omkring en uge, da de blev anholdt i Vodskov i juni. I det efterfølgende grundlovsforhør nægtede de tre mænd sig skyldige og ønskede ikke at udtale sig.

Men i løbet af de fire uger, de har siddet varetægtsfængslet, har de åbenbart ændret mening, og valgte altså at erkende sigtelserne mod dem.

Borger ringede til politiet

Det var en henvendelse fra en borger, der førte til anholdelsen af de tre mænd. Borgeren havde ringet til politiet, fordi han synes, mændene udviste mistænkelig adfærd.

Politiet kørte derfor ud og stoppede mændene, og betjentene fandt flere tyvekoster i bilen, fortæller Bjørn Fogh.

Mændene er dømt for blandt andet at have stjålet en trailer, fire cykler, nummerplader og en bådmotor fra Bauhaus.