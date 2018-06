Tre mennesker fundet døde på togskinner i London

Tre personer er fundet døde på togskinner ved en station i London mandag morgen. De er blevet ramt af et tog.

Politiet meddeler, at man ikke ved, hvad der er sket forudgående. Det skriver Sky News.

De døde er fundet ved stationen Loughborough Junction i det sydlige London.

Gary Richardson fra britisk politi kondolerer ofrenes familier og siger:

- I øjeblikket behandler vi sagen som uopklaret, og vi foretager aktuelt flere undersøgelser. Jeg vil bede alle nær Loughborough Junction her til morgen - som mener at have set noget relevant - kontakte os snarest muligt.

Hændelsen ved Loughborough Junction giver forsinkelser flere steder på tognettet i den britiske hovedstad mandag formiddag.

/ritzau/