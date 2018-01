Tre personer er døde efter dage med protester i Venezuela

Efter to dage med protester og plyndringer i det vestlige Venezuela, på grund af mangel på mad, er tre personer døde, og over 16 personer er sårede.

Borgmesteren i byen Arapuey, der ligger i staten Merida, fortæller til avisen El Universal, at en 17-årig er blandt de dræbte.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 17-årige er blevet skudt under en demonstration, der fandt sted onsdag.

To andre blev også ramt af skud torsdag ved en butik, hvor folk stod i kø til at få mad.

Ifølge AP oplyser præsidenten for en national organisation for kvægejere, at mindst to gårde har været udsat for angreb, hvor en flok af mennesker slagtede gårdenes køer.

En politiker har lagt en video op på Twitter, hvor en gruppe mennesker angriber en ko med sten og macheter, og en person siger "Vi er sultne", skriver AP.

Med de seneste dages dødsfald er seks personer døde siden december, hvor der også var protester over manglen på mad.

/ritzau/