Tre regioner får lov at åbne for den offentlige sektor - se hvilke her

KØBENHAVN:Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland får lov til at åbne op for, at ansatte i den offentlige sektor igen kan møde fysisk op på deres arbejdsplads.

Det er resultatet af onsdagens aftale mellem alle Folketingets partier, der omhandler en udvidelse af fase 2 i genåbningen af samfundet under coronakrisen.

- Som det fremgår af "Aftale om plan for genåbning af Danmark", er partierne enige om, at da der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af Covid-19-smitte, kan den fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland, lyder det i aftalen.

Når de to regioner på Sjælland ikke får lov til at åbne op i den offentlige sektor, skyldes det, at smittetrykket med coronavirus her er markant større end i landets tre øvrige regioner.

Offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner i Danmark har skullet arbejde hjemmefra, siden statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts annoncerede en omfattende nedlukning af det danske samfund.

Det skete som en konsekvens af, at coronasmitten var ved at brede sig med faretruende hast.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, foreslog for en lille måned siden, at man burde overveje at åbne op forskelligt i de enkelte regioner, fordi forskellene i smittetryk allerede dengang var kendte.

Andre partier var med på idéen, men selv om Mette Frederiksen ikke afviste at gøre noget regionalt, henviste hun samtidig til, at Danmark er et lille land, hvor man hurtigt kan komme fra én landsdel til en anden.

Debatten om regionale forskelle i genåbningen handlede dengang også om andet end i dag, for det var inden, at for eksempel restauranter og caféer fik lov til at åbne op igen.

/ritzau/