AALBORG: Tre mænd er onsdag aften blevet sigtet for drab, efter at der tidligere på dagen blev fundet en død person i Aalborg.

Det oplyser efterforskningsleder Frank Olsen til NORDJYSKE Medier.

Klokken 15.12 blev der ringet til alarmcentralen og oplyst, at der befandt sig en livløs person på Vesterbro 64 i Aalborg. Politiet mødte talstærkt op ligesom en læge, som på stedet kunne konstatere, at en mand var afgået ved døden.

Stedet er et tidligere værtshus, og her befandt tre mænd sig. De blev alle anholdt.

- Vi har endnu ikke fået identificeret den dræbte, og vi ved heller ikke mere om, hvad han har været udsat for. Men omstændighederne gør, at vi opfatter dødsfaldet som mistænkeligt. Og de tre mænd havde svært ved at redegøre for, hvad de lavede på stedet. Derfor har vi valgt at sigte dem, også af hensyn til deres retssikkerhed, når de skal afhøres, oplyser Frank Olsen.

De tekniske undersøgelser fortsatte onsdag aften, og han forventede, at de ville være hele natten.

Først torsdag regner han med at komme nærmere en dødsårsag.

- Skulle det vise sig, at der er tale om naturlige årsager, vil de tre mænd blive løsladt igen, siger Frank Olsen.

Tirsdag omkom to personer i en mordbrand i Aalborg. Frank Olsen kan ikke sige, om der er en sammenhæng mellem de to sager:

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Men det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på og interesserer os for.