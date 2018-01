Tre talenter nomineret til Thy Awards

THY-HANNÆS: Til Thy Awards 2018 2. februar er der blandt andet en pris til årets talent 2017, og nu har Thisted Kommune meddelt hvilke tre, som er nomineret: Malthe Jakobsen, Thy Motorsport, Klara Møller, Thy Squash og Louise Sowinski, Nordthy Rideklub.

I indstillingerne står der blandt andet:

Malthe Jakobsen er kun 14 år og har fejet sine nærmeste konkurrenter af banen inden for motorsport-kategorien "karting". Han sikrede sig i august 2017 titlen som Danmarksmester 2017 i gokart klassen OK Junior. Efter en meget vellykket karting sæson i 2017 har Malthe Jacobsen en ambition om et sæde i Dansk Formel 4 i 2018. Udover at være nomineret til "Årets Talent" i Thisted Kommune er han også nomineret til Årets Kartingkører 2017.

Klara Møller har vundet U17-DM og er et produkt af en lang årrække med talentudvikling på højeste niveau i Thy Squash. Klara Møller er nomineret til "årets talent" betydelig anden spillestil end den typiske U17-spiller og hun er en teknisk betonet spiller, som spås en stor fremtid inden for sin sport.

20-årige Louise Sowinski fra Nordthy Rideklub er trods sin unge alder en erfaren rytter, og hun har vundet en lang række titler. Senest i september 2017 vandt Louise Sowinski for anden gang DM for fuldblodsarabere i spring på hesten Lynet. Allerede som 3-årig deltog Louise Sowinski i sit første ridestævne og er nomineret til "Årets talent" på baggrund af de flotte resultater, progression og vedholdend i en sport, der nærmere kan betegnes som en livsstil end en interesse.