AALBORG: Tre mænd fra Aalborg-området er tiltalt i sag om bordeldrift, der går i gang ved retten i Aalborg mandag. Det drejer sig om to adresser, som hovedmanden A lejede ud til prostituerede igennem fem år fra 2009 til 2014.

I begge tilfælde går anklagen på, at A "efter fælles aftale og ved gensidig tilskyndelse til råd og dåd at have drevet eller medvirket til, at der blev drevet virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til kunde". På hver af adresserne havde han så en hjælper, der hjalp de prostituerede på stedet blandt andet med annoncering i Ekstra Bladet samt med at modtage pengene fra kvinderne for huslejen, som de to medanklagede så gav til A.

Derudover er A også tiltalt for at have været i besiddelse af en del dopingmidler til eget brug, nærmere bestemt 29 enheder Testobolin, 60 enheder Altomofen og fire enheder HCG-Lepori til eget brug.

Sagen er berammet til at løbe over tre dage, og er altså først afsluttet onsdag 25. januar.

Foto: Aaron Pruzaniec