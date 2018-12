Tre unge bag ny kaffebar: Her koster alt det samme

AALBORG: Det skal være fortid, at du må smide en mindre formue for en hurtig latte og lidt at spise. Det mener tre unge iværksættere i Aalborg.

– Jeg er træt af, at det nemt koster 100 kroner hver gang, jeg skal ud at drikke en kop kaffe. Derfor laver vi nu et sted, hvor alle kan være med - lidt oftere, siger Frederik Kjaer.

Sammen med to partnere, Anders Pape og Emil Kjær, åbner han tirsdag 18. december en helt ny kaffebar i Aalborg. Her koster alt det samme.

