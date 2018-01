Tre unge ildsjæle er nomineret til lederpris

THY: Det bliver en ung leder fra enten Thisted Badmintonklub, Bedsted KFUM eller Hurup Gymnastik & Ungdomsforening, som ved Thy Awards 2. februar får titlen som Årets Ungleder 2017 i Thisted Kommune.

De tre nominerede unge foreningsmennesker er blevet indstillet af deres respektive foreninger.

Tobias Jespersen er indstillet af Thisted Badmintonklub, og har siden han deltog på den første ungleder-hold, som blev gennemført i Thisted Kommune været særdeles aktiv og en stor kapacitet for badmintonklubben i Forenings-SFO-forløb. Tobias er tilknyttet et eller to hold i hver periode som ungleder. Det har udviklet sig til, at han nu har ansvaret for aktiviteten med hjælp fra en ny Ungleder. Tobias er også ungdomstræner i klubben og er blevet en del af Thisted Badmintonklubs nye og store udviklingsprojekt "Styrk Træningsmiljøet". Han påtænker også at indgå i uddannelsen til talenttræner under dette projekt.

Signe Nørgaard Stüker er indstillet af Bedsted KFUM Volleyball. Hun har været ungleder i kidsvolleyafdelingen, siden hun gik i 6. klasse og tog unglederuddannelsen i 2014. I dag forestår hun sammen med en anden ungleder og en hjælpetræner en hel træning med op til 25 kidsvolleyspillere. Hun er selv "flasket op" med kidsvolley. Leg med bolde, bevægelse og sammenhold er naturlige elementer i hendes tilgang til træningen. Signe er altid glad og velforberedt til træningerne, og hun er et stort forbillede for alle kidsspillerne i klubben.

Hurup Gymnastik & Ungdomsforening har indstillet Jens Andersen, der for flere år siden kom til klubben som en lidt usikker dreng, der gerne ville svømme. Jens har siden da udviklet sig til at være en fantastisk svømmer og svømmeinstuktør. Han er en figther, der kæmper for det, han vil opnå og aldrig giver op. Han er instruktør for såvel børn, unge og voksne svømmere. Han favner dem alle og er super god til at undervise, så alle bliver trygge i vandet. Han træder altid til, hvis der er brug for det - alt fra hjælp med børnene til at stå i julebord i gågaden. Han udviser altid stort gåpåmod og knokler med alle opgaver, indtil det lykkes.