Også i tredje periode dominerede hjemmeholdet, men ethvert håb om et comeback forsvandt med 10 minutter tilbage, da Rasmus Schultz Lyø scorede gæsternes tredje mål. Så Martin Højbjergs reducering til 1-3 halvandet minut før tid var blot kosmetik. Til allersidst kunne Simon Grønvaldt score til slutresultatet 4-1 i et tomt mål.

Efter mindre end tre minutter bragte Dale Mitchell gæsterne fra Fyn foran, og så kunne piraterne givetvis ikke finde megen trøst i, at de dominerede skudstatistikken markant i første periode. Også i anden periode stod gæsternes tjekkiske målmand Tadeas Galansky aldeles fremragende. Alt, hvad piraterne sendte i hans retning, parrerede han, så da perioden sluttede, havde hjemmeholdet stadig ikke formået at score trods masser af chancer.

Kampen fik den værst tænkelige start for hjemmeholdet.

