ALGARVE: AaB må rejse hjem fra Atlantic Cup i Portugal uden sejre, efter at det mandag blev til det tredje nederlag ligeså mange mulige.

Djurgården slog AaB efter straffesparkskonkurrence efter 0-0 i ordinær tid.

Første halvleg var en meget chancefattig affære. AaB truede ikke Djurgårdens mål en eneste gang, mens svenskerne heller ikke var synderligt farlige.

Djurgården havde dog halvlegens bedste tilbud ved Othman El Kabir efter et kvarters spil, men fra kanten af feltet sendte han bolden et godt stykke forbi Nicolai Larsens mål.

Senere i halvlegen gav en opspilsfejl fra Magnus Christensen Djurgården en ny mulighed, men AaB-forsvaret fik blokeret til hjørnespark, og så endte en begivenhedsfattig første halvleg naturligt nok uden scoringer.

Også anden halvlegs første mulighed tilfaldt Djurgården, og igen var det Othman El Kabir, der truede AaB-målet. Han trykkede af fra kanten af feltet, men Nicolai Larsen diskede op med en god redning.

Ellers var anden halvleg en kopi af første halvleg. AaB havde meget svært ved at få noget sat sammen offensivt, og selv om der i enkelte tilfælde var gode tilløb, blev det aldrig rigtigt farligt.

10 minutter før tid var det i stedet igen Djurgården, der var mest nærgående, men Joseph Ceesays forsøg tog oversiden af overliggeren.

I det 84. minut var det i den modsatte ende Sebastian Grønning, der fik aftenens første rigtig gode AaB-mulighed, men den unge angriber headede Jakob Ahlmanns indlæg forbi mål.

Et minut før tid fik AaB en ny mulighed for at snuppe sejren, men denne gang var det Joakim Mæhle, der headede Marco Meilingers gode hjørnesparksindlæg forbi mål.

Derfor skulle kampen afgøres i straffesparkskonkurrence, og her var svenskerne klart skarpest. Rasmus Thellufsen og Joakim Mæhle brændte for AaB, og da Djurgården scorede på alle sine forsøg vandt de straffesparkskonkurrencen 4-1. Sebastian Grønning var ene om at score for AaB.