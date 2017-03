HJØRRING: Sidste år var der 42 tilmeldte hold, da der blev holdt Stafet for Livet på golfklubbens arealer i Hjørring. I år holdes arrangementet 19. og 20. august, og der er allerede tilmeldt otte hold, oplyser styregruppen bag.

Det er tredje gang, at Stafet for Livet finder sted i Hjørring. Arrangementet er en holdaktivitet, hvor en gruppe personer tilmelder sig og på forskellig vis samler penge ind til bekæmpelse af kræft. Dels koster det penge at tilmelde sig som deltager, dels arbejder holdene aktivt for at skaffe sponsorer og lave anden fundraising før og under stafetten.

- Stafetten varer i 24 timer og man bestemmer selv, hvor mange deltagere man vil være på holdet. Holdet skal hele tiden have mindst én deltager i gang under hele stafetten, oplyses det.

Om dagen er der stafet, musik og underholdning og natten skydes i gang med en lysceremoni, hvorefter man går stille rundt i mørket.tn