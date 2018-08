Tricktyv lokkede med gratis ugeblad

KOLDBY: En tricktyv var tirsdag formiddag på spil på Rønnebærvænget i Koldby. Lokkemidlet var et ugeblad!

- Mønsteret er, at en mand ringer på hos ældre mennesker og vil forære dem et eksemplar af bladet "Her & Nu". Det skete tre steder på Rønnebærvænget mellem klokken 11 og 11.45 tirsdag, siger politikommissær Jørgen Jensen, lokalpolitiet i Thisted.

Det første sted, hos en 68-årig kvinde, blev manden dog afvist.

- Hun ville ikke have bladet og smed manden ud, uden at han fik stjålet noget. Han havde dog tre uger tidligere forsøgt at få adgang til lejligheden, ifølge kvinden. De to andre steder listede han af med henholdsvis et dankort og 500 kroner i kontanter og en damepung med 600 kr. i, siger Jørgen Jensen.

Tyven blev set af en 22-årig mand, som fulgte efter ham ned til til Spar købmanden i Koldby. Her forsvandt han i en bil, som en anden mand sad og ventede i. Der kunne derfor gives et godt signalement af både mand og bil.

- Manden er af anden etnisk herkomst end dansk. Han er 20-30 år, almindelig af bygning, 180 centimeter høj og har brun hudfarve og sort hår. Han var iført mørkeblå skjorte og grå shorts og medbragte en grøn kanvas skuldertaske. Bilen har vi nummeret på, men det oplyser vi ikke her og nu af hensyn til efterforskningen. Den er ikke fra lokalområdet, oplyser politikommissæren.