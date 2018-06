Tricktyv snød svagtseende 92-årig

THISTED: En 92-årig svagtseende kvinde fik stjålet 1000 kr. i kontanter, da en tricktyv var på spil i hendes hjem i Asylgade mandag mellem kl. 12 til 16. Kvinden har ikke kunnet givet et signalement af den mandlige tricktyv, der kom under påskud af, at han var fra et firma, som skulle tjekke vandforsyningen. Da manden var gået, opdagede hun, at hun manglede 1000 kr. i kontanter.

Politiet modtog ved 18-tiden en anmeldelse om, at en endnu mandlig tricktyv var på spil, men denne gang i Torvegade i Frøstrup hos en 77-årig mand. Forløbet minder en del om det forrige i Asylgade, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted. Men i Frøstrup spørger den 77-årige beboer om ID efter, han har lukket manden ind. Derefter stikker tricktyven af.

Tricktyven, der var på spil i Frøstrup, beskrives af politiet som asiatisk af udseende, mellem 20 til 25 år, 160 til 165 centimeter høj og almindelig af bygning og brun hudfarve. Derudover talte han dansk med accent og var iført mørk jakke og bukser, hvide kondisko og en grå strikhue.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.