Tricktyv stjal 4000 kr. fra ældre kvinde

THISTED: En 95-årig kvinde mistede torsdag kl. 20.15 4000 kr. i kontanter og nogle smykker, da hun i sit hjem på Havrevej havde besøg af en kvindelig tricktyv. Hun udgav sig for at være fra kommunen og kom under påskud af, at hun ville oplyse den ældre kvinde om mulighederne for at få hjælpemidler.

Mens de talte, listede en anden person indenfor og stjal penge og smykker fra den ældre kvindes soveværelse.

Den kvindelige tricktyv talte dansk og beskrives som samme, mellem 30 til 40 år, 160 centimeter høj og hvid hudfarve.

Hun bar jakke, solbriller og en grålig kasket i et blødt, nærmest plysset, materiale.

Oplysninger gives til politiet på 114.