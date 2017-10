Trin for trin: Gør haven klar til vinterens minusgrader

DANMARK: Det er nu, du skal ud og have din sidste havedag, for lige nu er jorden både blød og nem at arbejde med, og så er temperaturen stadig i plus.

Haveekspert ved Boligejernes Videncenter, Bolius, Jesper Carl Corfitzen råder til, at det første, du gør på årets sidste havedag, er at grave de mest frostsarte planter op.

- Grav dem op, ryst dem fri for jord, og læg dem i en gammel æblekasse. Så kommer der luftcirkulation i kassen på grund af hullerne. Er der ikke luftcirkulation, bliver der dannet kondens, og så rådner de, fortæller Jesper Carl Corfitzen.

Sæt æblekassen i garagen, og så kan du gå i gang med urtehaven. Her bør du grave alt op, som ikke kan tåle at overvintre, sådan som eksempelvis vinterporrer og rosenkål kan.

- Hvis du har noget kompost, kan du med fordel hælde det ud over jorden, så den får noget næring vinteren over, råder Jesper Carl Corfitzen.

Havens græsplæne skal du stoppe med at gøde nu, men den skal stadig slås, så længe græsset vokser, og det gør det, indtil jordens gennemsnitstemperatur er på fem-seks grader. Det er bare vigtigt, at du ikke slår græsset til under fire centimeter.

- Det giver en bedre rodudvikling, og derfor en sundere og mere robust græsplæne, der kommer bedre gennem vinteren, forklarer Louise Møller, havefaglig rådgiver ved Haveselskabet.

Jesper Carl Corfitzen uddyber, at når din græsplæne har denne højde, vil der også være mindre plads til at vokse mos.

De blade, som træerne har smidt på græsplænen, skal du ikke smide ud. De kan nemlig genbruges. Dem kan du lægge på jorden ved havens buske og i staudebedet. Her vil de virke som kompost, fortæller Louise Møller fra Haveselskabet.

Det er desuden vigtigt, at du luger ud i havens ukrudt inden vinteren. Ellers kan det nå at smide en masse frø, som vokser sig til ukrudt igen næste år.

- Gå eventuelt ud, efter det har regnet. Når jorden er våd, er det nemmere at få det hele op med roden, råder Louise Møller.

Jesper Carl Corfitzen anbefaler, at dine eksotiske planter - som for eksempel oliven- eller citrustræer - skal vinteropbevares indendørs.

Du må bare ikke sætte dem ind i stuen, for der er luften for tør, til at planterne kan overleve. Sæt dem i en udestue eller et andet rum, hvor der er lyst, men køligt.

Hvis det ikke er muligt, anbefaler både Louise Møller og Jesper Carl Corfitzen, at du kører de eksotiske planter på et plantehotel.

De findes rundt i hele landet, og her er du sikker på, at der bliver taget vare på dine planter i et tempereret drivhus, så du kan nyde synet af dem år efter år.

- Dit eget drivhus skal du til gengæld tømme for gamle planter og gøre rent med vand og sæbe. Der kan være både svampesporer og insektæg i hjørnerne, siger Louise Møller fra Haveselskabet.

- I samme åndedrag kan du også gøre dine haveredskaber rene og stille sneskovlen frem i stedet, siger Jesper Carl Corfitzen.

Han anbefaler desuden, at du tjekker, om dine urtepotter er frostsikrede, og at du stiller dem op på en lægte eller lignende. Hvis de ikke er frostsikre, kan de suge vand op, som fryser, og så sprækker potterne.

Fakta: Husk at stormsikre din have

- Nyplantede træer skal bindes fast til støttestolper. Hvis de ikke har fået fat med roden, er de nemlig udsatte i stormvejr.

- Hvis du har frostsarte planter frit stående i haven, skal de sættes ind til siden, så de ikke er udsat for blæsevejr.

- Dine buske er robuste, men dine buskroser, der har givet lange sensommerskud, skal klippes en tredjedel ned. Ellers risikerer du, at skuddene knækker, eller rosen bliver rodløs.

Kilder: Louise Møller, Jesper Carl Corfitzen.

/ritzau/FOKUS