Trin for trin: Kunsten at komme videre efter utroskab

SAMLIV: Utroskab er noget, som en del par stifter bekendtskab med. For nogle bliver tillidsbruddet så stort, at parforholdet går i opløsning, andre par kan ligefrem komme styrket ud på den anden side.

Her giver to parterapeuter deres bud på, hvad der skal til for at komme videre efter et udenomsknald.

- Man må tage stilling til, om man ønsker at fortsætte i ægteskabet. Hvis begge er enige om det, og den, der er utro, er oprigtigt ked af det, og ikke skyder skylden på den anden, så er der grundlag for, at man kan komme videre, siger parterapeut Ingrid Ann Watson.

Og så skal man være indstillet på, at det tager tid, og at det er rigtigt hårdt arbejde med mange samtaler hos en professionel både hver for sig og sammen som par, siger parterapeut Torben Haugaard.

- Det er et dybt tillidsbrud, der skal genopbygges. Og det er den, som har begået utroskaben, som har ansvaret for at bevise, at jeg vil gerne blive i den her familie og i det her parforhold, siger han.

Herefter er det vigtigt for den sårede part at få svar på særligt to ting, mener Ingrid Ann Watson, som har skrevet bogen "Elsk ham igen".

- Elsker du mig, og kan du love aldrig at gøre det igen, siger hun. Det er også hendes erfaring, at ægte anger og måske ligefrem soning kan hjælpe parret videre.

Det er desuden afgørende, at den utro part er 100 procent ærlig og lægger alt på bordet, er begge parterapeuter enige om.

- Der skal ikke være hemmeligheder, som pludselig dukker op senere, siger Torben Haugaard.

Dog kan man overveje, om man nødvendigvis ønsker at kende alle slibrige detaljer, siger Ingrid Ann Watson.

- Der kan være billeder, som kan være svære at komme af med igen, siger hun.

Herefter skal al kontakt til den "tredje person" lukkes ned, anbefaler Torben Haugaard.

- Alle forbindelser til denne her utroskabspartner skal afsluttes. Hvis det er på ens arbejdsplads, så skal man måske enten flyttes internt eller skifte job. For der vil altid være en mistanke om, hvad foregår der, når partneren er på arbejde, siger han.

Som en del af helingsprocessen har den sårede part også lov til at tjekke partnerens mobiltelefon og computer samt holde styr på den andens gøren og laden ned til hvert minut. Men kun i tre måneder, siger Ingrid Ann Watson.

- Den forurettede part har brug for og lov til at kontrollere og tjekke i tre måneder. Og i løbet af de tre måneder har man lov til at vække den anden midt om natten og spørge ind til det. Og derefter er det slut, så skal man ikke tale mere om det. Så skal man være ovre det, siger hun.

Herefter skal tilliden gerne være genoprettet, og tilgivelsen kan indfinde sig.

- Når den tid er gået, og alt er afklaret, så lægger vi det bag os, og så kommer tilgivelsen og en ny orientering af parforholdet kan begynde, lyder det fra Torben Haugaard.

Og for de par, som kommer igennem det ved at lytte og udvise forståelse, opstår der ofte en langt stærkere relation, er Torben Haugaards erfaring.

- Man har lavet en større fordybelse i parforholdet, fordi man gennem processen har fået talt om nogle meget vigtige emner, som ikke tidligere har fået plads i relationen, og derfor bliver kvaliteten meget bedre, siger han.

