Trio tilbage for AaB

FODBOLD: Når AaB fredag aften tager hul på en ny superligasæson, bliver det igen med Jacob Rinne, Jakob Ahlmann og Kristoffer Pallesen på holdet.

Trioen stod over med sygdom i lørdagens generalprøve mod Silkeborg, men er til rådighed til fredagens udekamp mod SønderjyskE.

- Vi har fortsat nogle folk, der ikke er til rådighed, men de spillere, der er klar, er i en god forfatning, og vi glæder os til at komme i gang igen, lyder det fra AaB-træner Morten Wieghorst.

Han har også Frederik Børsting og Kasper Pedersen tilbage på træningsbanen, men de er ikke aktuelle til fredagens kamp.

- Det lysner for dem, men det er stadig for tidligt, for de mangler kamptræning. De skal have noget spilletid på reserveholdet eller i interne kampe, før de klar til at spille Superliga igen, siger Morten Wieghorst.

Han må derudover se bort fra Patrick Kristensen, Marco Ramkilde og Edison Flores. Sidstnævnte er på ferie ovenpå sin deltagelse ved VM.