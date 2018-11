Trods dominans: AaB smed point i Farum

FODBOLD: AaB havde søndag kurs mod en tiltrængt og fortjent sejr i Superligaen, da de på udebane i Farum mødte FC Nordsjælland. Derfor må de ærgre sig voldsomt over, at det hele endte 1-1 på Right to Dream Park.

AaB kom foran efter et hjørnespark fra Lucas Andersen i 23. minut, som hjemmeholdets Andreas Skovgaard - hårdt presset af Jores Okore - skubbede over egen målstreg.

Det lignede sejrsmålet indtil det 83. minut. Her udlignede Godsway Donyoh på et frispark fra højrekanten, som fik lov at passere venner og fjender og gå fladt ind i det lange hjørne.

AaB spillede generelt en god kamp og dominerede i lange perioder. Ikke mindst fordi Lucas Andersen og Kasper Kusk var i et overdådigt spillehumør.

Desværre for AaB manglede der i den grad skarphed og konsekvens på den sidste tredjedel af banen. Symboliseret ved Kasper Kusk, der kort før pausen opsnappede et sløjt udspil fra Nicolai Larsen i FCN-målet, men AaB-spillerens afslutning var alt for svag.

Foto: Henrik Bo

AaB startede også bedst efter pausen - med anfører Rasmus Würtz som en stærk oprydder på midten - men målene udeblev, så det alligevel spændende.

Jacob Rinne måtte hive en fremragende redning op i det 73. minut - for at forhindre Andreas Skov Olsen i at udligne på et flot langskud. Det viste sig altså siden at være en stakket frist.

I slutfasen kunne FC Nordsjælland faktisk have stjålet sejren ved chancer til både Mathias Rasmussen, Godsway Donyoh og Andreas Skov Olsen.

Til gengæld fik Kasper Risgård også en god hovedstødschance i de fem minutters overtid, så det var i den grad en hektisk afslutning på kampen, hvor også FCN’s Andreas Skovgaard så rødt for sit andet gule kort.

Det ene point til AaB rækker med nød og næppe til en fortsat placering i top-seks, mens FC Nordsjælland fortsat halter efter.