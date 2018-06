Trods flere protester: Bevaringsværdigt hus må rives ned

MØLHOLT: Et gammelt, stråtækt stuehus opført delvis i kampesten på Mølholtvej 128 ved Sæby må gerne rives ned. Det besluttede plan- og miljøudvalget i Frederikshavn forleden.

Både Sæby og Omegns Bevaringsforening og Nordjyllands Kystmuseum havde gjort indsigelse og heller ikke kommunens Center for teknik og miljø kunne anbefale nedrivningstilladelse for den bevaringsværdige bygning fra år 1900.

Bevaringsforeningen anfører, at huset ikke er i så dårlig stand, at det berettiger til nedrivning.

Kystmuseet anfører, at huset repræsenterer de fritliggende landejendomme og skovhuse, der har været en typisk del af oplandets kulturmiljø med spredt bebyggelse.

Center for teknik og miljø finder, at huset har en unik placering, og at det trods uheldigt valg af nye vinduer er et meget fint eksempel på et fritliggende, stråtækt skovhus.

Men selv om argumenterne mod nedrivning stod i kø, besluttede udvalget at acceptere nedrivningen.

Snart er det farvel til det stråtækte hus.

Formanden for udvalget, Mette Hardam (V) begrunder det med, at huset kun har middel bevaringsværdi, og at ejeren for et par år siden fik brev om, at han havde mulighed for at søge penge fra Nedrivningspuljen til at få huset væk.

- Han har derfor haft en berettiget forventning om, at han også senere ville kunne få lov til at nedrive huset for egen regning.

Nedrivningen af skovhuset skal give plads til en ny udstillingsbygning.

Et enigt udvalg efterkom også en anden ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig svinestald på Nørre Donbæk, Vrangbækvej 97, opført i 1871.

Kystmuseet har også i dette tilfælde gjort indsigelse.

Tidligere på året vakte det kritik, da plan- og miljøudvalget i en lignende sag besluttede at sige nej til en nedrivning, selv om Kystmuseet i dette tilfælde fandt, at der ikke var noget tilbage at bevare. Ansøgningen dengang gjaldt den gamle Karmisholt Skole i Brønden, som var misligholdt i flere år.