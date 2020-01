Trods lokale protester: Regionen lukker lægevagter

NORDJYLLAND:Trods tusindvis af protest-underskrifter fra Skagen og Brovst og trods indsigelser fra borgmestre, der føler sig holdt udenfor, vedtog et flertal i regionsrådet tirsdag på et lukket møde, at det fra 1. marts ikke mere er muligt at træffe en vagtlæge i Farsø, Brovst og Skagen.

Konsultationen i Brønderslev, som siden 2017 har været midlertidigt lukket, forsvinder samtidig definitivt.

En aftale herom med de praktiserende læger blev vedtaget med 28 stemmer for og otte imod. Socialdemokratiet, Venstre og Konservative stemte for, mens Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Thomas Hav (UP) samt socialdemokraten Ejner Guldager Nielsen fra Skagen stemte imod.

Flere af modstanderne talte for at udsætte afgørelsen eller genforhandle aftalen, men det ville flertallet ikke gå med til.

De radikale var ikke repræsenteret ved gårsdagens møde.

I Skagen rundede antallet af protest-underskrifter tirsdag 3000, mens der i Brovst på et enkelt døgn blev indsamlet over 1000.

Men lige lidt hjalp det altså: Flertallet i regionsrådet vedtog aftalen, der formelt underskrives onsdag ved en ceremoni i regionshuset.

Efter 1. marts kan nordjyder, hvis de får brug for lægehjælp uden for deres egen praktiserende læges konsultationstid, derfor træffe en vagtlæge på konsultationssteder i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Thisted og Hobro.

Og det sidste bør man faktisk være glad for, mener regionsrådsformand Ulla Astman (S) - selv om hun samtidig beklager, at nogle borgere nu får længere til en lægevagt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der alene er vagtlæge-konsultation på akutsygehuse, hvilket i Nordjylland vil sige Aalborg, Hjørring og Thisted. At det er lykkedes at få Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med til, at også Hobro og Frederikshavn har lægevagt, er derfor et plus, synes Ulla Astman.

Fremtidssikring

Forhandlingerne med PLO har stået på i årevis. Den nuværende aftale er fra 2007. Dengang var der ca. 70 flere praktiserende læger til at deles om vagtopgaven. Alene derfor har en tilpasning været nødvendig, fastslår formanden for PLO-Nordjylland, Annemette Alstrup, som siger, at aftalen ”fremtidssikrer en lægevagt i Region Nordjylland på et fagligt højt niveau”.

Efterhånden som lægemanglen i Nordjylland er taget til, har de læger, der deltager i vagtordningen, i snit haft nattevagt cirka hver 10. nat.

Man frygter, at den høje frekvens kan afskrække yngre læger fra at etablere praksis i Nordjylland, fordi antallet af lægevagter er lavere i andre regioner.

Samtidig har den hidtidige struktur betydet, at vagtlægerne har tilbragt en del tid på vejene mellem de forskellige lokationer, og da de har været aflønnet pr. konsultation, har det påvirket honoreringen for de mange nattevagter i nedadgående retning.

I enkelttilfælde har en ni timers vagt givet lægen 1500-1600 kr.

Nu ændres systemet, så lægerne får et minimumsbeløb. Samtidig kan de behandle flere patienter pr. vagt. Til gengæld får en del patienter længere til en vagtlæge-konsultation.

125.000 konsultationer

”Konsultationerne” i flere mindre byer har ikke været åbne hele aftenen og natten. Man har kunnet aftale at blive tilset på bestemte tidspunkter: I Brovst og Skagen åbnes konsultationen kun, hvis patienter har truffet aftale om at møde en læge. I Brovst tilses patienter kl. 19.30 på hverdage, i Skagen kl. 20. Begge steder er der i weekender og på helligdage mulighed for at møde en læge to gange dagligt. Vagtlægen i Farsø har på det seneste kun været åben i weekenden og på helligdage mellem kl. 8 og 16.

På årsbasis gennemfører lægevagten i Nordjylland ca. 125.000 konsultationer. Langt de fleste finder sted på de lokationer, der opretholdes - med Aalborg som topscorer med 54.565 konsultationer i 2019.

Samenlignet med andre regioner bruger nordjyderne lægevagten mere end andre. I 2016 var der 209 konsultationer i Nordjylland pr. 1000 indbyggere, mens tallet i Region Midt var 157.

Det er opfattelsen, at nogle - måske også fordi det har været svært at få en tid hos ens egen læge - har brugt lægevagten til andre typer opgaver end tiltænkt.

Tidligere har Region Nordjylland flere gange kørt kampagne for at skærpe fokus på, hvad lægevagten er til for - og hvad den ikke skal bruges til. Den slags kampagner vil vi måske opleve igen.

På den ene side er den ny aftale nemlig udgiftsneutral for regionen, som altså ikke forventer at bruge flere penge på lægevagten end i dag. Men på den anden side bygger dette regnestykke på, at antallet af konsultationer sænkes over nogle år med 20 pct.