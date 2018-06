Trods hård start: et årti med ALFA

AARS: Som NORDJYSKE tidligere kunne fortælle, fik historien om musikhuset i Aars ikke den største opbakning fra begyndelsen.

På trods af det, så har musikhuset kunnet fejre sin 10 års fødselsdag med koncerter fra lokale kunstnere og deres unge talenter.

Sådan nogle talenter og musikere fra lokalmiljøet kommer ikke ud af ingenting, hvis man spørger leder af ALFA, Lisbeth Jagd.

- Det er svært at sige, om det præcis er huset, som har åbnet op for interessen for musik og kultur, men det er i hvert fald grobund for det, siger hun.

Hun kan i aften åbne dørene til en fejring af jubilæet, hvor programmet bærer præg af det store kulturelle spænd, musikhuset gerne vil rumme.

Mellem bred og elitær

Lisbeth Jagd ser ikke kun musikhuset som et sted, der skal kunne rumme en musikskole.

Den har også til opgave at være sted for forskellige kulturelle oplevelser.

Den skal også give det, man ikke troede, man havde brugt for.

- Det er vores opgave som musikhus at åbne folks øjne for både den brede kultur og den elitære, siger hun og fortsætter.

- Vi fik støtte til at sende skolebørn fra kommunen ind og se børneopera. Det ville de måske ikke være blevet introduceret til hjemme.

Hun uddyber, at det at passer godt i spænd med Gedsted Skole, som i led med en stræk musikprofil lærer børnene at spille på strygerinstrumenter.

Musikskolen, som også holder til i ALFA, har i øjeblikket 50 elever, der spiller på strygerinstrumenter.

Smuk ramme

Tilbage til fødselsdagen: for ingen fejring uden gaver.

ALFA er blevet skænket et Yamaha-koncertflygel fra Fonden for Sparekassen Himmerland.

Det kommer til at erstatte det nuværende i Beta-lokalet.

- Det er et meget stort ønske, der er blevet opfyldt i dag, siger Lisbeth Jagd.

Fødselsdagsgaven kommer både til at bliver brugt af musikskoleelever og professionelle.