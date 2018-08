Trods massive protester: Enighed om omstridt byggeprojekt

HJØRRING: Der er kommet 14 indsigelser og og en underskriftsindsamling med 220 underskrivere mod en lokalplan, det åbner for byggeri af 18 etageboliger ved Bejts Vænge på Brinken i Hjørring.

Projektet er forsøgt tilrettet for at tilgodese naboernes protester, men det har ikke formildet sindene i nabolaget.

Alligevel var det et enigt teknisk udvalg i Hjørring, der på deres møde onsdag, anbefaler byrådet at vedtage lokalplanen.

- Holdningen er, at byggeriet ikke vurderes at ville påvirke det grønne område negativt, som indsigerne frygter. Man skal huske, at den nuværende tinglyste deklaration tillader, at der kan bygges seks-syv huse i to etager, og det vil blive mindst lige så massivt, siger udvalgsformand Søren Smalbro (V).

Indsigerne har blandt andet protesteret over, at kommunen med den nye lokalplan sløjfer en gammel deklaration fra 1946, der skulle beskytte områdets karakter.

Nyt projekt fylder mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur (FBL), bakker også de øvrige indsigere op i, at det nye tilrettede projekt faktisk fylder mere end det oprindelige projekt i tre etager, og udsigten for de bagvedliggende ejendomme er blevet reduceret.

- Vi må sige, at beboerne må acceptere, at der er ønsker om nye former for boliger, og jeg mener, vi har forsøgt at komme indsigerne i møde, siger Søren Smalbro.

En af naboerne, Bent Jørgensen synes, at hele planprocessen har været dybt betænkelig,

- Hvorfor bruger kommunens forvaltning langt flere ressourcer på at have en god kontakt til bygherrerne end på at servicere de borgere, den er sat til at betjene?, spørger han.

Teknisk udvalg kunne godt have valgt at vedtage lokalplanen endeligt, men på grund af den blæst, der har været om projektet, bliver det nu byrådet, der træffer den endelige afgørelse.

En del af Svanelundskvarteret skal altså acceptere, at området ændrer karakter, men selv samme udvalg ved tog på onsdagens møde at der laves en bevarende lokalplan for den nordlige og mere velhavende del af Svanelundskvarteret, som kommuneplan 2016 har anbefalet.