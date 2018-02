Trods møgsager øger Danske Bank milliardoverskuddet

Kunder får milliarder til at rulle ind

Her er en række fakta om Danske Bank:

* 2,7 millioner privatkunder. 236.000 små- og mellemstore erhvervskunder og 1800 såkaldt store og institutionelle erhvervskunder.

* Danske Bank har 280 filialer fordelt på otte lande. Banken har 19.768 fuldtidsmedarbejdere og hovedsæde i København.

* Ud over Danmark er Norge, Sverige og Finland bankens vigtigste markeder.

* 2,2 millioner af bankens kunder kobler sig på via netbank.

* Nordmanden Thomas F. Borgen har siden september 2014 været administrerende direktør for Danske Bank. Han afløste Eivind Kolding, som kort forinden overraskende var blevet fyret.

* Banken blev stiftet i 1871 under navnet Den Danske Landmandsbank, Hypothek- & Vexelbank i Kjøbenhavn, Aktieselskab og fik først senere navnet Danske Bank.

* Det skete 10 år efter fusionen i 1990, hvor Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken blev lagt sammen.

* Danske Bank er noteret på fondsbørsen i København.

* Ud over den almindelige bankdrift for privatkunder og virksomheder tjener Danske Bank sine penge på realkredit-, forsikrings- og pensionsprodukter.

* Banken ejer en række aktiviteter, som ikke hører under kerneområdet, og som man på sigt forsøger at afvikle. Det drejer sig blandt andet om bankforretninger i Irland og de baltiske lande.

Kilde: Danske Bank.

/ritzau/