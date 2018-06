Trods protester udnævnes Babis til tjekkisk premierminister

Den tjekkiske præsident, Milos Zeman, har udnævnt en ny koalitionsregering, der består af to partier under ledelse af premierminister Andrej Babis.

Den nye regering har ikke selv flertal i parlamentet, og den kan få brug for støtte fra det engang så forhadte kommunistparti.

Babis, som leder centrumpartiet ANO, har forhandlet om en koalition med socialdemokraterne. Der skete et gennembrud fredag, efter at parterne indgik et kompromis i en række personspørgsmål.

I januar tabt Babis' regering en mistillidsafstemning i parlamentet.

Alligevel har Babis siddet som fungerende premierminister siden.Det udløste utilfredshed og demonstrationer i gaderne, da det tidligere på måneden blev klart, at præsident Zeman ville genindsætte Babis.

Babis blev i første omgang udnævnt i slutningen af sidste år, da hans parti vandt tre gange så mange stemmer som det næststørste parti ved valget i oktober.

Rigmanden Babis har opbygget et forretningsimperium på landbrug, kemikalier, fødevarer og medier. Han gik til valg på at bekæmpe korruption, investeringer i bedre veje og sænkede skatter.

Han efterforskes af politiet for svindel med EU-midler, og det har gjort andre partier modvillige mod at støtte en ny regering.

For nylig har Babis dog overtalt socialdemokraterne til at gøre det. Da de to partier ikke har klart flertal, får kommunisterne for første gang siden 1989 indflydelse på tjekkisk politik.

Babis har erklæret sig som tilhænger af EU, og han afviser kommunisternes krav om, at Tjekkiets deltagelse i udenlandske militære missioner skal reduceres.

Men under Babis forbliver Tjekkiet et af EU's stærke anti-indvandringslande, og det afviser at tage imod asylansøgere, som ankommer til andre EU-lande som for eksempel Italien.

/ritzau/Reuters