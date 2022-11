Trods sine kun 17 år er Marius allerede en efterspurgt fotograf

GJØL:Det er dog ikke i rollen som kreatøren af lækre kager, seerne kan opleve Marius Strandberg. Derimod kan man nyde godt af den 17-åriges evner med et kamera. Han er nemlig manden bag en helt ekstraordinær dronesekvens i programmet, hvor kameraet farer rundt i luften og viser omgivelserne ved Clausholm Slot, teltet, deltagere og teknikkerne i den stort anlagte finale.

På trods af sin beskedne alder er Marius Strandholm allerede et stort navn i TV- og filmverdenen, og det er ham, som alle producenterne ringer til, når der skal laves droneoptagelser ud over det almindelige.

Nummer 1 i droneræs

Det begyndte for et par år siden, hvor Marius blev nummer et på danske rangliste i droneræs. Siden har han lagt dronesporten på hylden og koncentrerer sig nu om at bygge en karriere op i medieverden med sin drone.

- Jeg har egentlig ikke gjort noget særligt for at blive kendt i branchen. Det er gået fra mund til mund, og det er altså fedt, når de ringer og vil have mig til at løse de svære opgaver.

Det kræver hård træning at blive Danmarks bedste dronefotograf. Heldigvis er der masser af plads til træning i haven på Gjøl. Foto: Jesper Hansen

- Jeg har haft travlt hele sommeren og har nok at lave. Jeg skal jo også have tid til at passe skolen, siger Marius Strandberg, der går på EVU-uddannelsen på Aalborg Handelsskolen.

- En handelsuddannelse er god at have, når man skal drive sit eget firma, siger Marius Strandberg, der har været i CVR-registret i halvandet år – og derfor også kan kalde sig iværksætter.

Pilot-far assisterer

Selv om dronesekvensen i "Bagedysten" kun tager et par minutter, tog det to dage af lave optagelserne. Tiden gik med minutiøs planlægning af ruten og flyve den igennem for tjekke, at radioforbindelsen holder – og at alle statisterne står de rigtige steder.

- Det er ikke gjort med at flyve. Planlægning er hårdt arbejde og nøglen til succes, forklarer Marius Strandberg.

Den unge dronepilot fra Gjøl er specialist i det, som hedder FPV-droner. Det vil sige en drone med et kamera, som han styrer med briller på, hvor han kun ser det samme som kameraet.

Sikkerhedsreglerne kræver, at han derfor har en observatør ved sin side, der skal have øjenkontakt med dronen. Marius Strandbergs faste observatør er faderen Henrik Strandberg, der i øvrigt også er chauffør for sønnen, der jo endnu ikke har fået kørekort. Men kvalifikationerne som observatør er også helt i top, for Henrik Strandberg har i mange arbejdet som pilot på nogle af verdens største fragtfly.

- Det er da lidt sjovt, at jeg har min pilot-far ansat i mit dronefirma, siger Marius Strandberg, der fortæller, at opgaverne er en blanding af TV-opgaver og reklameopgaver for filmselskaber og reklamebureauer.