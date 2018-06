Trods strakspåbud til sygemeldte: DSB har færre tog på skinnerne

HELE LANDET: - Der kører frem til og med søndag den 1. juli færre tog på Fyn og enkelte steder i Jylland. Ændringerne skyldes ekstraordinært stort sygefravær hos lokomotivpersonalet.

Sådan skriver DSB på sin hjemmeside lørdag morgen. Det er selv om, at Tjenestemandsretten fredag udstedte et såkaldt strakspåbud til en gruppe sygemeldte lokoførere, der er ansat som tjenestemænd hos DSB.

Det betyder, at de ansatte er blevet pålagt at bevise, at de er syge eller vende tilbage til arbejde. DSB indbragte sagen for retten, fordi selskabet mistænker, at sygemeldingerne er en maskeret arbejdsnedlæggelse.

Ifølge DSB betyder sygefraværet, at regionaltogene mellem Aarhus H og Esbjerg via Fredericia ikke kører lørdag og søndag. Passagerer må ty til Intercity og Lyntog på dele af strækningen og ellers togbusser.

Der kører heller ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense. I stedet er der indsat togbusser.

I forvejen kører der færre tog i weekenden end i hverdagene, og derfor forventer DSB først mandag at få et overblik over status for sygemeldingerne.

En lignende sag for de overenskomstansatte lokoførere afgøres i Arbejdsretten mandag.

Tre gange så mange sygemeldinger

Fredag oplyste DSB, at i alt 115 lokomotivførere var sygemeldt. Det er tre til fire gange så mange som normalt.

DSB og fagforeningen Dansk Jernbaneforbund har i forvejen en anden sag verserende i Arbejdsretten. Den handler om, at den statslige virksomhed DSB i slutningen af 2017 meldte sig ind i arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

Det betyder, at de ansatte, som før var statsligt ansatte, skal flyttes over på andre overenskomster, og at lokalaftaler er opsagt.

DSB’s forhandlingschef, Poul Gemzøe-Enemark, sagde fredag, at DSB har en formodning om, at indmeldingen er baggrunden for sygemeldingerne.

Dansk Jernbaneforbund opfordrer sine medlemmer til at genoptage arbejdet straks, hvis de ikke reelt er syge.

- Det må forventes, at der skal afleveres en uddybende lægeerklæring med en specifik og konkret begrundelse for fraværet, skriver fagforeningen på sin hjemmeside.

I alt er der ansat 1200 lokomotivførere i DSB.

/ritzau/