Troede et skib var havareret: Karnevalslevn i Limfjorden

AALBORG: Torsdag modtog politiet en anmeldelse fra Joint Rescue Coordination Centre i Aarhus - det tidligere SOK - om et skib i vandet, der flød rundt med stævnen opad i nærheden af Vestre Kanalgade i Aalborg.

Men det viste sig at være en karnevalsvogn med hjul og ølholdere.

Det fortæller Rene Kærup, som er indsatsleder i Nordjyllands Beredskab.

- Når man får sådan en henvendelse, så ved man jo ikke om det er et skib, der er havareret. Hvis det er, skal vi have en eftersøgning i gang, siger han.

Da beredskabet ankom til stedet, kunne de se, at det var en båd, der var skåret over på midten. Mellemrummet var lukket med træ, og der var sat hjul under.

- Den er nok blevet skubbet rundt under karnevallet, for der var også lavet ølholdere i den, gætter Rene Kærup, som vurderede, at der ikke var grundlag for at sætte en eftersøgning i værk.

De satte dog reb i båden og trak den op, for at undgå at nogen skulle sejle ind i den.

- Man kan jo kun gætte på hvor længe, der har flydt rundt, eller om den har ligget stille et andet sted, hvor den har været mere skjult, men den er sandsynligvis bare endt der, fordi nogen lige synes, at det var sjovt, siger indsatslederen.

Det er første gang i de 11 år Rene Kærup har været i beredskabet i Aalborg, at han har fundet en karnevalsvogn i Limfjorden.

- Heldigvis, kan man sige, for det hører jo ikke til der. Det hører til på lossepladsen, siger han.