Troldeshow og sangglæde

GEDSTED: GEDSTED: Det var næsten alle børnehavebørn, som kunne holde sine hjemmelavede instrumenter i ro, da pædagogen viste, at nu var der et ophold i musikken.

De var forresten alle sammen klædt ud som trolde med store ører i dagens anledning.

De skulle sammen med pædagogerne i børnehaven vise deres troldesang og dans frem for elever fra Gedsted Skole og deres forældre.

Dagen var nemlig lidt særlig, fordi børnehaven har fået overrakt et bevis på, at de er rigtig glade for at synge.

Naturlig sang

Pia Johansen er landsbyorganisationsleder for Børnehuset, og hun glæder sig over den udvikling de nye tiltag har ført med sig.

- Jeg hører både børn og voksne gå og synge, uden at de selv tænker over det. Det er virkelig en dejlig udvikling, at det er blevet så naturligt at bryde ud i sang, siger hun.

Børnehaven har allerede indført mere sang i hverdagen. Når der skal spises madpakker eller vaskes hænder, så er der en sang til.

- Det hjælper både til at huske, hvordan man vasker hænder, men man bliver også bare rigtig glad af en sang, siger Pia Johansen.

Hun håber på, at projektet vil gå hånd i hånd med Gedsted Skoles musikprofil.

Skolen har valgt, at eleverne skal lære at spille instrumenter og have ugentlig instrumentalundervisning ligesom på en musikskole.

- Forhåbentlig får vi nogle børn, som er super musikalske og har selvtilliden til at stille sig op og spille et nummer.

Og det lignede også nogle glade børn, som dansede og sang til certificeringsfesten.

Sang i fremtiden

Astrid Noringriis er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og er ansat som sangkonsulent.

Hun har besøgt Børne- huset i Gedsted gennem de sidste 10 måneder for at lære pædagogerne om sang.

Selvom børnehuset nu kan kalde sig sangglade, så er hendes arbejde der ikke slut endnu.

- Jeg kommer til at besøge børnehaven omkring to år endnu med skiftende intervaller. Idéen er, at jeg kommer i en intens periode og forlader dem i noget tid igen.

- Så kan personalet få de nye ting under huden til vores næste møde, siger Astrid Noringriis.

Projektet har allerede overrakt certificering til institutioner flere steder i landet, og næste stop er Hobro.