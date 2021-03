Trommeslager fra Danseorkestret er død

KØBENHAVN:Percussionist Jacob Andersen, der blandt andet var en del af Danseorkestret og Sneakers er død i en alder af 60 år.

Det bekræfter hans datter over for Ekstra Bladet.

Jacob Andersen var en del af nogle af dansk musiks største succeser. Han spillede trommer i Danseorkestret og var percussionist i Sneakers i 1980'erne.

Lørdag aften skriver forsanger i Danseorkestret Jørgen Klubien på Facebook, at "det er svært at forstå".

- Min ungdoms makker er gået bort alt for tidligt, skriver Klubien.

Ifølge musiksiden discogs.com har Jacob Andersen været med på mere end 1000 musikudgivelser igennem sin karriere.

Han har produceret, skrevet og spillet for Lars H. U. G, Dodo & The Dodos, Shu-bi-dua, Michael Falch og Sanne Salomonsen og mange andre.

Mange vil desuden også kende ham fra musikgruppen The Antonelli Ochestra, der er husorkester i danseprogrammet "Vild med Dans". Også i musikprogrammet "Toppen af Poppen" spillede Jacob Andersen med i bandet.

I 2019 fortalte han til Midtjyllands Avis, at han stadig spillede omkring 170 koncerter om året.

- Jeg har altid elsket at have travlt. Det er sådan, jeg trives bedst, og det er nok også grunden til, at jeg har nået så meget i min karriere.

- Nogle gange kunne jeg sagtens nå tre studieindspilninger i løbet af dagen og to koncerter om aftenen, sagde Jacob Andersen til avisen.

Han var kun 16 år, da han trådte ind på den danske musikscene. Egentlig ville han helst spille trommer, men da hans bror ville det samme, begyndte han i stedet at bruge sine hænder til at slå på instrumenter med, fortalte han til avisen.

Han gik i skole med en række personer, som siden skulle vise sig at blive til succesfulde musikere.

- Tre af os dannede Sneakers i slut 1970’erne, og pludselig tog det overhånd. Dengang tænkte jeg, at jeg ville give det et par år og se, hvordan det ville gå, og så gik det så heldigvis utrolig godt, sagde han.

Da Sneakers blev opløst i midten af 80'erne var han allerede i gang med sit næste store projekt, som blev Danseorkestret. Her var han med til at skabe hits som "Regndans" og "Kom tilbage nu".

Vennen og kollegaen fra blandt andet Danseorkestret Aske Jacoby tager lørdag aften afsked med Jacob Andersen på sin Facebook-profil.

- Tak for alt, kære, kære Jacob. Jeg savner dig allerede. God rejse.

/ritzau/